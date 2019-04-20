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Выборы на Украине: спасатели будут работать в усиленном режиме

Политика

Ведомство планирует привлечь на период выборов всего около 39 тыс. человек

Киев, 20 апреля 2019, 22:19 — REGNUM  Спасатели будут дежурить в усиленном режиме во время проведения второго тура президентских выборов на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

«Для обеспечения пожарной и техногенной безопасности … подразделения ГосЧС несут службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ГосЧС отметили, что ведомство планирует привлечь на период выборов всего около 39 тыс. человек и более 2,3 тыс. единиц техники.

Как передавало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля 2019 г. На высший руководящий пост страны претендуют политик Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, набравшие в первом туре наибольшее число голосов избирателей.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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