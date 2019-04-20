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Избирательные участки на Украине взяты под круглосуточную охрану — Аваков

Политика

Резервные группы сотрудников полиции в стране задействуют в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Киев, 20 апреля 2019, 21:30 — REGNUM  197 окружных избирательных комиссий и около 30 тыс. избирательных участков на Украине взяты под круглосуточную охрану правоохранительных органов. Об этом заявил 20 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в прямом эфире на телеканале «Украина».

"Уже взяли (на Украине) под круглосуточную охрану 197 окружных избирательных комиссий и почти 30 тыс. избирательных участков, — сказал Аваков, заявление которого обнародовано на сайте ведомства. — Покой граждан будет охранять около 130 тыс. правоохранителей».

При этом глава МВД Украины добавил, что резервные группы сотрудников полиции в стране задействуют в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля 2019 г. на Украине пройдут выборы главы государства. Действующий президент страны Петр Порошенко и политик Владимир Зеленский, набравшие в первом туре наибольшее число голосов избирателей, претендуют на высший руководящий пост.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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