Россия может на 49 лет арендовать порт Тартус в Сирии

Москва, , 20:52 — REGNUM Российская Федерация на 49 лет может арендовать для транспортно-экономического использования сирийский морской порт Тартус. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с главой Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

По его словам, предварительное решение по данному вопросу, который может значительным образом повлиять на товарооборот двух стран, было принято в ходе переговоров.

«Надеемся, что в течение недели контракт (между РФ и Сирией) будет подписан», — отметил Борисов.

Как передавало ИА REGNUM, 29 декабря 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения о расширении территории пункта ВМФ РФ в сирийском Тартусе.

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