С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса

Киев, , 17:43 — REGNUM С сайта президента Украины в субботу, 20 апреля, удалили допущенное Петром Порошенко слово «повстанцы», которое глава государства употребил в отношении ополченцев Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в 2015 году. Текст выступления политика изменили после дебатов с кандидатом президенты Украины Владимиром Зеленским, прошедших 19 апреля на стадионе в Киеве.

Так, в ходе выступления четырехлетней давности Порошенко два раза назвал ополченцев Донбасса «повстанцами». Теперь это слово в тексте заменили на «боевики».

Отметим, что старую версию обращения президента Украины можно найти в кеше Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоялись в Киеве 19 апреля 2019 г. Второй тур выборов в стране пройдет 21 апреля.

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