Губернатор Андрей Травников вместе с новосибирцами вышел на субботник

Новосибирск, , 17:19 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 20 апреля, вместе с коллегами вышел на субботник. В уборке территории Сквера Славы участвовали также члены регионального правительства, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, работники областных исполнительных органов государственной власти, члены общественных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Травников отметил, что в преддверии празднования Дня Победы необходимо привести в порядок территорию Сквера Славы — объекта, который традиционно является одним из центральных мест памятных торжеств, а также все мемориальные объекты и воинские захоронения. Он напомнил, что территория Сквера Славы должна быть отреставрирована к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Когда 18 марта 2018 года был конкурс по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке, я лично голосовал за этот объект — Сквер и Монумент Славы. В следующем году мы будем отмечать 75-ую годовщину Великой Победы. К этому юбилею Монумент должен быть безупречно отреставрирован и обновлён. В этом году мы отмечаем 74-ую годовщину Победы, поэтому важно навести здесь образцовый порядок к 1 и 9 мая», — сказал губернатор.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что субботник — это традиция, которая позволяет привести город в порядок и объединение усилий всех уровней власти даёт большой положительный эффект.

Отметим, что комплексное благоустройство Сквера Славы и реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны» в Новосибирске осуществляется с участием средств областного бюджета в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и государственной программы «Культура Новосибирской области». Средства на условиях софинансирования будут выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Объём средств из федерального бюджета — 103,7 млн, из областного — 108 млн рублей, из городского — 5,4 млн рублей.

В 2018 году проводилась разработка комплексного проекта по благоустройству объекта, включающая в себя работы по реставрации и ремонту предметов охраны Монумента Славы, а также создание комфортной городской среды на прилегающих участках Сквера Славы. Начать работы планируется уже в текущем году, а завершить в 2020 году.