Россия и Япония: июньский «прорыв» по Курилам отменяется

Анатолий Кошкин, , 17:01 — REGNUM

Еще одна центральная японская газета «Токио симбун» весьма пессимистически оценивает перспективы ранее объявленного премьер-министром Японии Синдзо Абэ подписания в июне текущего года некоего «рамочного соглашения» об условиях заключения мирного договора с Россией. Указывается, что «правительство Японии взяло курс на то, чтобы отказаться от заключения соглашения по мирному договору с Россией, включая проблему северных территорий, во время визита президента Путина в Японию в июне».

При этом утверждается, что Токио вел переговоры с тем, чтобы «разрешить территориальную проблему возвратом островов Хабомаи и Шикотан», однако российская сторона не идет на уступки, и никаких перспектив продвижения вперед в этом вопросе нет. То есть получается, что премьер Абэ якобы пересмотрел «принципиальную позицию Японии» с требованием «возврата» всех четырех южнокурильских островов и во время конфиденциальных переговоров согласился подписать мирный договор на условиях передачи Японии только островов Малой Курильской гряды — острова Шикотан и островной группы Плоские (Хабомаи). Но никаких подтверждений того, что Абэ так ставит вопрос, нет.

Это подтвердил после январских переговоров лидеров двух стран пресс-секретарь президента РФ Д. Песков. Как сообщал ТАСС, отвечая на вопрос по поводу позиции Абэ, он заявил, что Япония не предлагала России передать ей два из Курильских островов в контексте обсуждения мирного договора. Было подчеркнуто: «Любые заявления на этот счет — это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того». В ответ же на вопрос о том, как отреагирует президент РФ Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля заявил: «Пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров».

Если дело обстоит действительно так, то как следует понимать слова «Токио симбун» о том, что, по мнению экспертов, «Абэ продолжит искать возможность решить проблему возвратом двух островов»? Возможно ли столь кардинальное изменение японской официальной позиции в условиях серьезной оппозиции в Японии варианту фактического отказа от многолетних претензий на самые крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа? Тем более что противников этого немало не только среди парламентской оппозиции, но и в рядах возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии Японии (ЛДП). В японских СМИ появлялись предупреждения о том, что парламент просто откажется ратифицировать мирный договор без «возвращения» Кунашира и Итурупа.

Конечно же, Абэ и его советники не могут этого не понимать. Опасаясь критики в стране за согласие довольствоваться «синицей в руках», руководство ЛДП и представители правительства, в частности, генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, для того, чтобы успокоить политический класс и общественность страны, делают частые заявления о том, что никаких изменений в позиции, предусматривающей подписание мирного договора только после определения принадлежности всех «северных территорий» Японии, нет и быть не может. Одним их сигналов этого явилось решение правительства включить разъяснения требований всех «северных территорий» в учебники обществоведения для начальной школы.

На сегодняшний день нет признаков и того, что в Москве всерьез рассматривают возможность сдачи Малой Курильской гряды ради ничего не дающего нашей стране и народу, кроме многообещающих посулов, мирного договора с Японией. Заметим, договора, который через 74 года после окончания войны давно превратился в анахронизм и средство удовлетворения японских реваншистских амбиций.

И если до недавнего времени президент Путин не исключал возможность «хикивакэ» — некоей ничьи в пограничном размежевании, что в Японии рассматривалось чуть ли не как предложение Малой Курильской гряды, то сейчас он все чаще напоминает японцам о таком серьезном препятствии, каковым является японо-американский военный союз, дающий право армии США размещать свои войска и оружие в любой точке Японских островов. А значит и на Курилах в случае их гипотетической сдачи Японии.

И об этом пишет «Токио симбун»: «Российская сторона опасается того, что, если вернуть острова Японии, на них могут появиться американские войска, что соответствует японо-американскому соглашению в области безопасности. Также она настаивает на том, чтобы Япония признала российский суверенитет на северных территориях. Япония принять это не может, поэтому противоречия преодолеть не удается».

А потому газета заключает, что приезд президента Путина в Осаку на саммит «большой двадцатки», если и состоится, не будет сопровождаться подписанием какого-либо соглашения по «территориальной проблеме», а сам саммит «станет всего лишь одним из промежуточных пунктов».

А вот как отреагировал на сообщения об отмене «прорыва» в июне по Курилам первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков: «В данном вопросе они трезво оценивают ситуацию… Договор можно составить в любое время, но ведь конечная цель японской стороны состоит в том, чтобы добиться, как они считают и формулируют в своей пропаганде, возвращение северных территорий. Но эти северные территории являются частью нашего Дальнего Востока, поэтому мы с такой постановкой вопроса согласиться не можем в принципе».Депутат подчеркнул, что,"если в документе будут хоть какие-то намеки на «решение территориального вопроса для Японии», для России это будет неприемлемо».

Хотелось бы надеется, что к такой трезвой оценке ситуации призывают японцев и российские дипломаты на участившихся переговорах «в закрытом режиме». Почему «закрытом», мы, конечно же, рано или поздно узнаем…