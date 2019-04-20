Лукашенко уверен, что Россия — это оплот суверенитета Белоруссии

Минск, , 15:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Российская Федерация — это оплот белорусского суверенитета. Об этом Лукашенко сказал журналистам сегодня, 20 апреля, во время субботника.

Лукашенко заявил, что по его данным, сделанном им заявление о суверенитете Белоруссии, вызвало беспокойство ряда политиков, особенно в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Лукашенко в очередной раз заявил, что Белоруссия не готова к компромиссам в вопросах суверенитета и безопасности. Также президент пригрозил «мощнейшим ответом» в случае попытки захватить Белоруссию силой.

«Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь: президент, правительство — они будут прокляты нашим белорусским народом», — сказал Лукашенко.

Сегодня Лукашенко заверяет, что фразы, сказанные им накануне, были направлены вовсе не против России, а против тех, кто пытается уничтожить белорусский суверенитет.

«Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия — это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета», — сказал Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время президент Белоруссии много чего наговорил о России. Так, 11 апреля он сказал, что Россия «обнаглела до такой степени, что начинает нам выкручивать руки». После этого он попросил правительство Белоруссии «если нужно» поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, по которым прокачивается российская нефть в страны Евросоюза.

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