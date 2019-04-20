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Лукашенко: Порошенко — боец и настоящий политик

Политика

Президент Белоруссии оценил дебаты кандидатов в президенты Украины

Минск, 20 апреля 2019, 15:15 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что кандидат в президенты Украины, действующий глава этого государства Пётр Порошенко на прошедших накануне в Киеве дебатах ни в чем не уступал своему оппоненту по предвыборной гонке Владимиру Зеленскому. Слова Лукашенко приводит сегодня, 20 апреля, его пресс-служба.

Александр Лукашенко считает, что Порошенко на дебатах ни в чем не уступал Зеленскому и показал себя «как боец и настоящий политик».

«Что касается Петра Порошенко, вы вчера заметили: он абсолютно ни в чем не уступал Володе Зеленскому. Это боец и настоящий политик», — сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что изначально он «не принял» такую форму общения двух кандидатов в президенты Украины, как дебаты на стадионе. Но Лукашенко предполагает, что у Порошенко «и выбора не было».

«Его позвали, и отказаться как-то неудобно: сочтут, что трус. Володя Зеленский специалист в этом плане», — заявил он.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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