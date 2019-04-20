Лукашенко: Россия сама разберется со своим послом в Минске Михаилом Бабичем

Минск, , 15:05 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал комментировал слова посла Российской Федерации в Минске Михаила Бабича о том, что белорусского лидера ввели в заблуждение относительно стоимости Белорусской атомной электростанции, которую возводит «Росатом». Об этом сегодня, 20 апреля, сообщают белорусские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Лукашенко обвинил Бабича в том, что тот «не умеет считать» и «вредит самой России». Инцидент произошел в Овальном зале минского Дома правительства, когда Лукашенко оглашал свое послание народу Белоруссии и национальному собранию.

После послания белорусскому президенту стали задавать вопросы. Один из вопросов задала представительница белорусских националистов Анна Канопацкая. Она сослалась на посла Бабича и спросила у Лукашенко о снижении стоимости строительства БелАЭС на $3 млрд, а также поинтересовалась ценами на электричество, которые должны снизиться до 4 центов.

В ответ Лукашенко сообщил, что «посол, наверное, считать плохо умеет», и «если это посол сказал, то он вредит самой России». При этом Лукашенко тут же дал понять, что информация эта на самом деле правдивая, а снижения цены строительства БелАЭС смог добиться лично он — Александр Лукашенко.

Однако после данного мероприятия посол Бабич заявил, что президента Белоруссии явно дезинформировали. Во-первых, ни сам Бабич, ни кто-то другой из российских официальных лиц никогда не называли конечную стоимость БелАЭС просто потому, что она никому не известна и будет точно подсчитана только после того, как строительство завершится, и станция будет запущена.

После слов Бабича МИД Белоруссии выступил с гневным заявлением о том, что посол Бабич якобы разрушает российско-белорусские отношения и всего за несколько месяцев добился на этом поприще столько, сколько за десятилетия не добился весь Запад. Также представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что посол Бабич «абсолютно не видит никакой разницы» между российским федеральным округом и независимым государством, где он возглавляет дипломатическую миссию.

В игру вновь решил вступить сам Лукашенко. Сегодня он заявил, что не будет комментировать слова Бабича и выразил уверенность, что Россия сама разберется со своим послом.

«Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за ее пределами. Здесь даже комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама», — сказал Лукашенко.

Президент пояснил, что считает неправильным комментировать данную ситуацию, хотя у него и есть свое мнение по данному вопросу. Также Лукашенко отметил, что посол России в Минске — это представитель «моего доброго друга», имея в виду президента России Владимира Путина.

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