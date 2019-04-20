В штабе Зеленского пояснили слова о «повстанцах ДНР/ЛНР»

Киев, , 14:12 — REGNUM В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского пояснили его слова о «повстанцах ДНР/ЛНР», которые он сказал 19 апреля в ходе дебатов с его соперником во втором туре Петром Порошенко. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 апреля, представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дебаты Зеленского и Порошенко состоялись накануне на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Зеленский зачитал Порошенко несколько вопросов, один из которых звучал так:

«Правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР?»

Порошенко на вопрос не ответил, и не обратил внимание на его формулировку, а уже после дебатов, выступая в студии общественного телевидения Украины, заявил, что был «изумлён» формулировкой Зеленского, который сказал «повстанцы». Порошенко подчеркнул, что Киев считает вооруженные силы ДНР и ЛНР террористами. Более того, Порошенко успел позвонить госсекретарю США Майку Помпео и нажаловаться на Зеленского, рассказав, что тот назвал войска ДНР и ЛНР «повстанцами».

Разумков пояснил, что данный вопрос был не от самого Зеленского, а от гражданина Украины. Штаб Зеленского специально собирал вопросы от граждан, чтобы шоумен смог задать их действующему президенту.

«Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили», — написал Разумков на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также прикрепил к своему сообщению скриншот официального сайта президента Украины, где опубликованы фрагменты выступлений Порошенко в 2014—2015 годах, когда тот сам говорил о «повстанцах» в Донбассе.