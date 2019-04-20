Вице-премьер РФ Борисов и Асад обсудили восстановление экономики Сирии

Дамаск, , 12:55 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом по вопросам восстановления сирийской экономики. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает телеканал RT.

Асад принял Борисова в Дамаске. Он заявил, что в ходе переговоров намерен обсудить детали тех договоренностей между Россией и Сирией в сфере восстановления сирийской экономики, которые уже реализовываются.

«Добро пожаловать, мы очень рады вашему новому визиту. В течение последних четырех месяцев обсуждали многое, что начало реализовываться. В ходе этого визита обсудим некоторые детали, иногда эти детали очень важны», — сказал Асад.

Президент Сирии выразил надежду, все ранее запланированные договорённости в итоге будут реализованы.