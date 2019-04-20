После дебатов: на Украине победил чёрный КВН

Платон Беседин, , 19:05 — REGNUM

Дебаты на Украине напомнили мне один конкурс из КВН — капитанский. Когда лидеры двух команд сходятся в очной схватке, а за ними ждут результатов остальные игроки. Рядом с Зеленским я видел Евгения Кошевого и Мику Фаталова. За Порошенко стояли люди в военной форме. И надо сказать, что ведомственные команды всегда плохо играли в КВН. В Киеве традиция не прервалась.

На сцене «Олимпийского» 19 апреля 2019 года Владимир Зеленский, блестящий КВНщик и, похоже, нулевой политик, почти переиграл уставшего ловкого политика Петра Порошенко. Не потому, что произнёс больше правильных и мудрых вещей — нет, просто смотрелся увереннее, ярче. Проскользнуло в нём и чисто порошенковское — бесконечное повторение «дякую». Так граф Дякула, видимо, уступил место маркизу де Дякуле.

КВН — великая игра. Не только потому, что идеально отражает дух времени и настроения в обществе. Люди, которые мямлят или кричат, будто КВН уже не тот, либо глупят, либо лукавят. Великая игра не может быть лучше или хуже — в ней соревнуются так, как живут. И все особенности жизни вокруг — с её минусами и плюсами — КВН обязательно отразит. Не вините детище Маслякова, если что-то не так — вините себя.

Но есть и ещё одно: КВН — это автобан в адекватное будущее. Платный автобан, потому что придётся отдавать бесконечными репетициями на износ, отказом от работы, семьи, нормальной жизнью в принципе. Однако если решился, то не пожалеешь. Успешные в КВН, как правило, добиваются многого в жизни. И то, что большая часть медиаконтента на постсоветском пространстве делается бывшими участниками этой великой игры — тому подтверждение. Теперь не только на телевидении и в интернете, но и в политике.

Зеленский провёл украинские дебаты как КВНщик. От шутки-открывашки про приехавших на автобусах до финальной сцены с пальцами, образовавшими V (victory). Зеленский был не велик, но вполне симпатичен в КВН. Именно игре он обязан большинству своих успехов. И если кого Владимиру и благодарить после победы во втором туре, то Александра Васильевича Маслякова. Ему он должен позвонить и сказать: «Спасибо, что столь многому научили и столь многое дали». Не поленитесь, Владимир Александрович.

КВН учит и ещё одному великому навыку — быть в команде. Как говорил Ричардс Джаггеру, когда тот уходил из группы ради очередного сольного проекта: «Ты можешь собрать лучших музыкантов в мире, но это никогда не будет Rolling Stones». Сэру Мику понадобилось время, дабы это понять. Но он понял — и Rolling Stones гастролируют до сих пор в статусе величайшей группы рок-н-ролла.

Зеленский не бросил свою команду, когда ему предложили остаться в КВН в качестве редактора. Более того, он работает с теми же ребятами, что и 20 лет назад. Его история успеха — в том числе, их заслуга. И сей факт тоже говорит в пользу Зеленского. Как и его харизма. Как и его менеджерские навыки. Как и его искреннее желание.

Но! Беда в том, что Зеленский никакой политик. И президентом он тоже окажется никаким. Какими бы советниками себя не окружил. И прав Порошенко в своей мысли: «Разве те времена для Украины, чтобы президент учился на своём посту?». Совсем не те времена. Да, Зеленский понравится многим (в том числе, и знаковым политикам), но представьте его рядом с Дональдом Трампом или Ангелой Меркель. Я уж о Владимире Путине промолчу.

Мне тут сказали: «А как же Рейган?». Да всё так же. Ведь извечная ошибка равняться на американский опыт. США — уникальное образование, сложившееся при уникальных условиях, с уникальной системой. И там актёр может быть президентом, потому что институты, окружающие его, никуда не денутся. Украина — совсем другая история.

Но народ всё равно голосует за Зеленского и, видимо, сделает его президентом. Почему? Откуда такое рвение? Прежде всего, от безысходности. Это главное. Украинцы устали от одних и тех же морд, тянущихся с кучмовских времён, а то и с УССР. Меняются курсы, идеологии, лозунги, а люди остаются прежними. Но Украина — это ведь поле экспериментов. И когда мы слышали, что, мол, хорошо бы во власть людей из народа, то где тому было сбыться, как не в неньке? Да, это эксперимент — и совершенно невероятный, как ни примазывай к Зеленскому людей Коломойского, Азарова и прочих. Однако Владимир не был чиновником никогда — и электорат данный факт подкупает.

Собственно, такова главная задача Зеленского на посту президента — обнулить украинские процессы, нажать reload. Так, чтобы всё стало если не по-новому, то во многом иначе. После придёт другой лидер — и вот тогда Украина тоже станет другой, той, у которой есть шансы. Но это — идеальный сценарий. Меж тем неидеальный тоже вполне — более чем — вероятен. И тогда может быть совсем печально. Для украинцев.

Но это потом — спустя время, после Зе президента. Пока же точно констатировать можно лишь одно — на Украине победил КВН. Причём, не тот, который транслируют на всю страну, а тот, в который играют на закрытых вечеринках — так называемые фестивали чёрного юмора, где много пошлого, жёсткого, грязного. Но порой и там, действительно, бывает смешно, а главное — очень и очень находчиво.