В Израиле создана ракета, способная «обхитрить» российские ЗРК С-300 — СМИ

Иерусалим, , 11:26 — REGNUM Военно-промышленный комплекс Израиля разработал новые сверхзвуковые ракеты класса «воздух-земля» под названием Rampage. Как утверждает журналист издания Telepolis Флориан Ретцер, данные ракеты недосягаемы для российских зенитно-ракетных комплексов С-300.

Ретцер утверждает, что израильские военные на минувшей неделе уже применили новые ракеты при ударе по целям в сирийской провинции Хама. Также журналист заявляет, что создание данных ракет в Израиле рассматривают как следствие размещения Россией в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300. Якобы ракеты Rampage способны «перехитрить» российские системы ПВО.

Разработали эти ракеты израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries). Впервые они были представлены в июне 2018 года. Длина ракеты составляет 4,5 метра, весит ракета 570 килограммов, а её дальность полета — до 150 километров.

Данная ракета может применяться для атаки целей, которые хорошо защищены средствами противовоздушной обороны. Также эти ракеты могут поражать подземные бункеры. Помимо прочего, ракета оснащена двумя боеголовками, которые могут взрывать поочередно.