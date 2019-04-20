Сеул не поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы Госсовета КНДР

Сеул, , 11:49 — REGNUM Южная Корея не направляла официальную поздравительную телеграмму в Пхеньян по случаю повторного выдвижения Ким Чен Ына на пост главы Госсовета КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства объединения.

Пост председателя Госсовета является наивысшим в стране, и Ким Чен Ын возглавляет этот орган с момента его основания в 2016 году. Глава Госсовета выдвигается на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.

Ранее северокорейской лидера поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

В апреле в Северной Корее прошли безальтернативные выборы в Верховное народное собрание — главный законодательный орган КНДР. Состав парламента изменился незначительно, однако был назначен новый премьер-министр Чхве Рён Хэ и председатель президиума ЦК Трудовой партии Кореи: Чхве Рён Хэ сменил на этом посту 91-летнего Ким Ён Нама.