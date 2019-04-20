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Политику Дональда Трампа на Корейском полуострове оценили на «четвёрку»

Политика

Внешняя политика в целом была оценена на «тройку»

Сеул, 20 апреля 2019, 12:04 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп неплохо справился с политикой на Корейском полуострове и заслуживает оценки «4». К такому выводу пришли эксперты американского Совета по международным отношениям, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Примечательно, что внешняя политика Дональда Трампа, по мнению экспертов Совета, реализуется хуже — на «3 с минусом».

Составители аналитического доклада положительно оценили усилия американского президента по прекращению реализации ракетной и ядерной программы Северной Кореи, однако обратили внимание, что проблема денуклеаризации до сих пор не решена, и ситуация может вновь дестабилизироваться. Также эксперты отдали должное переговорным навыкам президента США, который провёл две личные встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и смог добиться от Пхеньяна значительных уступок.

В то же время, Дональду Трампу не стоило отказываться от проведения крупномасштабных военных учений в Южной Корее, убеждены политологи.

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Зарубежная хроника
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