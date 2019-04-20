Южная Корея и Россия обсудят мирный процесс на Корейском полуострове

Сеул, , 11:22 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль на следующей неделе встретится с послом России Андреем Куликом. Целью переговоров станет обсуждение мирного процесса на Корейском полуострове и роли России в стабилизации ситуации, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Для недавно назначенного министра объединения эта встреча станет четвёртой в рамках консультаций с представителями иностранных государств. Ранее Ким Ён Чхоль провёл переговоры с послами США, Китая и Японии.

Примечательно, что встреча Андрея Кулика и Ким Ён Чхоля состоится на фоне предполагаемого визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Эксперты полагают, что наиболее вероятной датой консультаций является 26 апреля, так как, ожидается, что Ким Чен Ын прибудет во Владивосток 24−25 апреля. Сеул интересует итог переговоров и посредническая роль России в межкорейском диалоге.

Россия является членом шестистороннего формата переговоров по северокорейской ядерной проблеме, который, впрочем, не функционирует полноценно уже несколько лет.