США подвергли санкциям сына президента Никарагуа

Манагуа, , 12:00 — REGNUM Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило на этой неделе, в канун годовщины протестов в Никарагуа, о санкциях против Лауреано Ортеги Мурильо — сына президента Даниэля Ортеги и вице-президента Розарио Мурильо. К казначейству присоединился Корпоративный банк (BanCorp). Ортегу-младшего обвиняют в «отмывании» денег, коррупции в интересах режима и нарушении прав человека, сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на официальное заявление помощника секретаря казначейства Сигал Манделкер.

Правительство Дональда Трампа считает, что Лауреано Ортега был заодно с президентской четой, когда осуществлял надзор над предложениями и проектами инвестиций. С 2018 года он занимался переговорами на коррупционной основе, в ходе которых иностранные инвесторы платили за льготный доступ к рынку Никарагуа, указано в заявлении.

Особый упор министерство финансов сделало на проекте Большого никарагуанского канала, обвинив сына президента в недобросовестном координировании действий исполнительной власти. «Это был центр его разработки. Вопреки потере темпа развития проекта, фигуры из окружения Ортеги, в том числе Лауреано, продолжают использовать кампанию вокруг Большого канала Никарагуа как инструмент для «отмывания» денег и приобретения имущества по ходу работы над запланированным каналом», — настаивает правительство США.

Санкции, которым подвергся сын Ортеги, подразумевают ужесточение отношения к никарагуанскому режиму в день годовщины начала протестов против действующего лидера страны и его жены. То, что началось как серия выступлений против реформы социального обеспечения, превратилось в восстание, повлекшее за собой больше 320 смертей, сотни политических арестов, тысячи вынужденных отъездов и раздробленность государства.

«Репрессии, осуществляемые Ортегой, резко усилились за прошедший год. Последним симптомом стало произошедшее в эту среду, когда полиция не позволила Гражданскому альянсу (оппозиционной организации, объединяющей частных предпринимателей, студентов и сельских жителей) собрать активистов на улицах Манагуа. До этого власти запретили митинги, ставшие привычными несколько месяцев назад», — пишет El Pais.

С раннего утра 17 апреля группы полицейских и борцов с беспорядками разместились на точках, где намеревались встретиться недовольные режимом. В итоге протестующим удалось лишь образовать небольшие группы в разных местах города, со всех сторон окруженные полицией. Некоторые организации, входящие в состав оппозиционного движения, утверждают, что было задержано больше 60 человек. Правительство тем не менее отрицает, что аресты имели место.

За несколько часов до попытки митинга представители власти подчеркнули, что ведут работу по «укреплению мира» в стране, несмотря на запугивания критиков. «Мы продвигаемся вперед, работая вместе, чтобы упрочить мир, которого Бог хочет для Никарагуа», — было сказано в обращении сандинистского правительства к гражданам по случаю Страстной недели.