Хуситы провели нелигитимные выборы в парламент Йемена

Сана, , 11:12 — REGNUM Повстанцы хуситы, поддерживаемые Ираном, провели дополнительные выборы в парламент Йемена с целью заполнить имеющиеся вакантные места. Международное сообщество посчитало выборы незаконными и недействительными, потому что хуситы не являются легитимной политической силой Йемена. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat отмечает, что крайне низкая явка избирателей указывает на непопулярность хуситов среди населения страны.

Сообщается, что хуситы провели выборы в районах Йемена, находящимися под их полным контролем. Однако население данных районов приняло решение бойкотировать голосование несмотря на то, что хуситы оказывали давление на большинство избирателей с целью повышения явки на избирательных участках.

Стоит отметить, что парламентские выборы, проведенные хуситами, состоялись вскоре после созыва законного парламента страны на внеочередной сессии в восточном городе Сейюн в провинции Хадрамаут. Председателем на данных заседаниях был действующий законный президент Йемена Мансур Хади.