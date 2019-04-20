Суббота, 20 Апреля 2019 года
12:05:28 МСК

Хуситы провели нелигитимные выборы в парламент Йемена

Политика

Жители страны не поддерживают ополченцев

Сана, 20 апреля 2019, 11:12 — REGNUM  Повстанцы хуситы, поддерживаемые Ираном, провели дополнительные выборы в парламент Йемена с целью заполнить имеющиеся вакантные места. Международное сообщество посчитало выборы незаконными и недействительными, потому что хуситы не являются легитимной политической силой Йемена. Саудовское новостное издание Asharq Al-Awsat отмечает, что крайне низкая явка избирателей указывает на непопулярность хуситов среди населения страны.

Сообщается, что хуситы провели выборы в районах Йемена, находящимися под их полным контролем. Однако население данных районов приняло решение бойкотировать голосование несмотря на то, что хуситы оказывали давление на большинство избирателей с целью повышения явки на избирательных участках.

Стоит отметить, что парламентские выборы, проведенные хуситами, состоялись вскоре после созыва законного парламента страны на внеочередной сессии в восточном городе Сейюн в провинции Хадрамаут. Председателем на данных заседаниях был действующий законный президент Йемена Мансур Хади.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить