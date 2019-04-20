В Тунисе раскол в правящей партии привел к избранию двух лидеров

Тунис, , 11:45 — REGNUM Представители тунисской правящей партии «Призыв Туниса» параллельно избрали двух лидеров во время проведения двух различных конгрессов партии. Причиной этого является ряд разногласий между конкурирующими фракциями внутри «Призыва Туниса». Тунисское информационное агентство TAP отмечает, что всего за несколько месяцев до проведения выборов в законодательные органы страны правящая партия рискует лишиться большинства по причине внутреннего раскола.

На первом конгрессе, который состоялся в прибрежном курорте Монастир, главой Центрального комитета партии был избран Хафед Каид Эс-Себси, сын нынешнего президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси. Второй же съезд партии состоялся в городе Хаммамет, на котором лидером партии был избран депутат тунисского парламента Софьян Тубель. В свою очередь, 92-летний президент Туниса Эс-Себси призвал своих однопартийцев к достижению единства.

Считается, что причиной внутрипартийных конфликтов является соперничество премьер-министра Туниса Юсефа Шахеда, членство которого в партии было приостановлено в сентябре 2018 года, с сыном президента Хафедом Каидом Эс-Себси.