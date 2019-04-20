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Саудовская Аравия запустила 27 экологических проектов на $213 млн

Политика

Проекты нацелены на решение проблемы водоснабжения на юго-западе Королевства

Эр-Рияд, 20 апреля 2019, 11:17 — REGNUM  Губернатор саудовской провинции Джизан принц Мухаммад бин Насер объявил о запуске 27 проектов, связанных с водоснабжением и охраной окружающей среды. Саудовские власти потратят на их реализацию порядка 213 миллионов долларов. Саудовское новостное издание SPA сообщает, что на мероприятии также присутствовал министр окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдулрахман аль-Фадли.

Согласно плану саудовских властей, проекты включают в себя строительство водопровода для главной станции очистки сточных вод и установку бытовых канализационных сетей в провинции Джизан. Кроме того, будут реализованы проекты по строительству канализационных сетей в районе Абу-Ариш и модернизации главной насосной станции и вытяжной линии в районе Дамада.

Благодаря осуществлению данных планов, власти Королевства предполагают повторно запустить работу водопроводных линий, соединенных насосными установками. Напомним, ранее им был нанесен ущерб после недавнего наводнения в этом районе. Кроме того, ряд проектов включает в себя строительство очистных сооружений, главной насосной станции и системы питьевого водоснабжения.

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Зарубежная хроника
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