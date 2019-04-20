В Марокко впервые за 100 лет назначили главного раввина

Рабат, , 11:03 — REGNUM В Марокко состоялась церемония приведения к присяге раввина Йешаяху Пинто, который ранее был назначен главой еврейской общины, проживающей в Королевстве. Мероприятие. Прошедшее в главной синагоге Касабланки событие, собрало множество высокопоставленных лиц: членов еврейской общины, представителей правительства и силовых структур. Марокканское информационное агентство MAP отмечает, что назначение раввина было утверждено указом короля Марокко Мухаммеда VI.

На церемонии раввин Пинто поблагодарил марокканского короля за поддержку и доверие и пообещал обеспечить светлое будущее небольшой еврейской общине Марокко. Сообщается, что это событие знаменательно для Королевства Марокко тем, что в последний раз в стране главного раввина назначали около 100 лет назад. Тем самым, Марокко стало первой мусульманской стране в мире, признавшей авторитет еврейского равнина.

Стоит отметить, что в 2017 году раввин Пинто был освобожден из израильской тюрьмы после отбывания уголовного срока за дачу взятки сотруднику полиции. Известно, что он является одним из самых влиятельных и богатых раввинов в мире.