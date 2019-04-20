Reuters: Медведчук заявил, что Порошенко уклоняется от выполнения «Минска»

Киев, , 10:38 — REGNUM Мирное соглашение по Донбассу может быть достигнуто в течение нескольких месяцев, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью информагентству Reuters под названием «Союзник Путина — вероятному новому президенту Украины: договоритесь и верните территорию».

Об этом сообщает пресс-служба политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в статье говорится, что действующий президент Украины Петр Порошенко уклонялся от выполнения неблагоприятных, по его мнению, условий Минских мирных соглашений по Донбассу, утвержденных им с Россией, Францией и Германией на саммите в 2015 году. Согласно этим соглашениям, Донбассу следует предоставить особый статус и, помимо прочего, объявить амнистию. В то же время второй кандидат на президентский пост Владимир Зеленский говорит, что хочет мира в Донбассе и вдохнуть новую жизнь в замороженные переговоры, но при этом заявляет, что также не будет выполнять части Минских соглашений.

«На данный момент, сказал Медведчук, Зеленский, по его мнению, находится на неверном политическом пути. Но Медведчук считает: есть надежда, что Зеленский может изменить свою позицию после того, как будет избран и у него появится возможность погрузиться в эту тему», — пишет Reuters.

«Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать. Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию», — сказал Медведчук.

Также политик сообщил, что президент России Владимир Путин в будущем может быть готов освободить 24 украинских моряка (речь идет о представителях Украины, задержанных в результате провокации Киева в Керченском проливе).

«Соглашение о том, как заключить мирное соглашение на Востоке Украины, может быть достигнуто в течение нескольких месяцев и реализовано в течение шести-восьми месяцев», — сказал Медведчук, отдельно подчеркнув, что любые переговоры по этому вопросу должны вестись между Киевом, Москвой, Луганском и Донецком.

«Мы могли бы сделать все это в течение нескольких месяцев. Нам нужно сесть и договориться. Это (пункты в Минских соглашениях) уже изложены. Нам нужно определить порядок их реализации», — заявил политик.

Reuters отмечает, что это повлечет за собой принятие украинским парламентом нескольких законов и внесение изменений в Конституцию страны

ИА REGNUM напоминает, что ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, говоря о реинтеграции Донбасса, заявил о необходимости «протянуть руку» жителям неподконтрольных территорий, в частности, возобновив им пенсионные выплаты. Также он отмечал, что точно не будет решать эту проблему военным путем.

19 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Киеву и Москве «нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских и украинцев, живущих и в России, и в Украине».

Говоря о ситуации в Донбассе, Песков в очередной раз подчеркнул, что нет никакой другой основы, кроме как Минские договоренности.

«В данном случае необходимо выполнить определенное количество действий, которые в своде договоренностей указаны и приведены в той последовательности, в какой они приведены, и под чем стоят подписи известных глав государств», — добавил он.