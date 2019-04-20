Нью-Дели, , 11:53 — REGNUM

19 апреля министерство иностранных дел Пакистана выразило надежду на скорейшее возобновление переговоров с Индией по Картарпурскому коридору.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что Исламабад надеется, что официальные переговоры возобновятся как можно скорее, чтобы между сторонами могло быть подписано соглашение о строительстве Коридора. Ранее Нью-Дели перенес новый раунд переговоров по совместному инфраструктурному проекту на неопределенный срок из-за того, что в состав пакистанской делегации входят сикхи, выступающие за создание сикхского государства «Халистан», которые считаются в Индии сепаратистами. 16 апреля между сторонами состоялись технические переговоры.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.