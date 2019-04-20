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В Пакистане устроили сожжение индийского спутникового оборудования

Политика

Пакистанские цензоры устроили сожжение индийского оборудования

Исламабад, 20 апреля 2019, 11:00 — REGNUM  19 апреля в пакистанском городе Равалпинди (провинция Панджаб) Пакистанская служба регулирования электронных СМИ (ПЕРМРА) организовала церемонию сожжения индийского спутникового оборудования.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в Равалпинди были торжественно сожжены изъятые у пользователей индийские системы спутникового оборудования, позволявшие смотреть индийский контент. Глава ПЕМРА Салим Баиг, выступая перед собравшимися, заявил, что все телекомпании и любые организации, полагающиеся на индийские материалы, могут столкнуться с серьезными проблемами вплоть до изъятия лицензии. Примечательно, что церемония сожжения индийских «тарелок» сопровождалась националистическими и антииндийскими лозунгами.

Напомним, что на фоне вооруженного конфликта в Кашмире в феврале-марте 2019 года в Пакистане запретили к показу на телевидении любые индийские фильмы.

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Зарубежная хроника
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