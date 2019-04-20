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В Японии вступил в силу закон о признании айнов коренным народом

Политика

Впервые народ айнов, который проживает на севере Японии, признали коренным народом

Токио, 20 апреля 2019, 10:55 — REGNUM  19 апреля в Японии вступил в силу закон, которые признает этническое меньшинство на севере Японии — айнов — коренным народом, а также предусматривает оказание финансовой помощи с целью сохранения его культуры и традиций. Народу предоставляется право вылавливать лосося в реках (с предварительного одобрения местных властей), а также совершать ритуалы в лесах и заготавливать древесину. Это первый подобный закон в отношении народа, который исторически подвергался дискриминации в Японии. По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», отчасти неожиданное решение японского правительства связано с общемировыми тенденциями по предоставлению прав меньшинствам и их защите. Тем не менее, декларация ООН 2007 года о правах коренных народов говорит о самоопределении, но в законе об этом не сказано.

Ассоциация айнов Хоккайдо уже высказала свое недовольство относительно нововведения, заявив, что оно по-прежнему носит дискриминационный характер и не предусматривает тех прав, которые имеют такие же коренные народы за рубежом. Представители этнического меньшинства даже вышли на улицы Саппоро с требованиями отменить закон.

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Зарубежная хроника
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