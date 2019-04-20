Киев, , 10:48 — REGNUM

Президент Украины Пётр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарём США Майком Помпео, в ходе которого пожаловался тому на своего противника во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе разговора с Помпео, Порошенко осудил заявление своего оппонента Зеленского за то, что тот в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве использовал термин «повстанцы ДНР/ЛНР» в отношении «российских оккупационных войск в Донбассе».

Напомним, что власти на Украине пытаются убедить своих граждан, а также самих себя в том, что это Россия якобы виновата в том, что Киев потерял контроль над Крымом и Донбассом. Бандеровцы утверждают, что Крым Россия якобы «аннексировала», а Донбасс «оккупировала». При этом жители Крыма сами решили свою судьбу на референдуме о самоопределении, а в Донбассе местные жители были вынуждены защищать себя с оружием в руках от бандеровцев, которые пытались согнать их с земель.

В свою очередь, Помпео не стал вникать в перипетии дебатов и лишь заверил Порошенко, что США и впредь будут оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности.

Также Помпео обвинил Россию в срыве заключения «пасхального перемирия» в Донбассе, тогда как попытку установить это перемирие сорвал именно Киев. Более того, украинские боевики никогда не соблюдали ни одного, даже согласованного перемирия за все годы конфликта.

Кроме того, Помпео пожелал Порошенко успехов во втором туре.

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