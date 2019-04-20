ЕС к 2027 году увеличит количество пограничников до 10 000

Копенгаген, , 10:49 — REGNUM Страны ЕС приняли решение об увеличении числа своих пограничников к 2027 году до 10 тысяч. Европарламент принял положение о значительном увеличении личного состава своей службы «Frontex», которая занимается охраной сухопутных и морских границ стран союза. Согласно заданному ЕС плану, в 2021 году число пограничников должно увеличиться до 5 тысяч, а в 2027 — до 10 тысяч — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Депутат Европарламента от Дании Мортен Хельвиг Петерсен заявил, что страны ЕС на протяжении многих лет говорили об усилении «Frontex», но практически ничего до настоящего момента не предпринимали. Парламентарий также отметил, что Дании следует поменять приоритеты: усилия и ресурсы должны концентрироваться на защите внешних рубежей ЕС, а не исключительно на охране своих границ. Другой депутат от Дании Мортен Мессершмидт, в свою очередь, заявил, что усиление защиты внешних границ ЕС никак не противоречит охране национальных границ, а, напротив, ей способствует.