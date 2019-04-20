Суббота, 20 Апреля 2019 года
10:48:26 МСК

Косово требует международного признания преступлений Сербии

Политика

Спикер парламента Косово направил письмо дружественным странам с призывом к осуждению преступлений сербской армии

Приштина, 20 апреля 2019, 10:47 — REGNUM  Председатель парламента Косово и лидер Демократической партии Косово Кадри Весели обратился к парламентам всех дружественных частично признанной республике стран с письмом, в котором призвал их принять резолюции, которые бы официально признавали сербское государство виновным в совершении преступлений против человечества.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Весели подчеркнул, что Косово не станет молча смотреть на попытки Сербии пересмотреть историю Косовской войны и кровавых преступлений, совершенных в Косово.

«Подобная резолюция дружественных государств напомнила бы о событиях, трагичных для нашего народа, почтила бы память многочисленных жертв среди мирного населения и категорически осудила любые попытки отрицать или изменять эту темную и трагичную часть общеевропейской истории».

По мнению Весели, подобная резолюция будет способствовать разрешению межэтнических противоречий, что будет возможно лишь после того, как будет сказана правда о произошедшем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить