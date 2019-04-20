Премьер Северной Македонии предложил провести избирательную реформу

Скопье, , 10:58 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что в случае провала президентских выборов он инициирует внесение изменений в конституцию, согласно которым либо президент будет избираться парламентом, либо будет снят порог явки.

«Я уверен, что выборы будут успешными. Я на 99% уверен, что они будут успешными. В конце концов, решение зависит от граждан, а не от политиков и политических партий. Даже если бы кто-то решил бойкотировать выборы на втором этапе, граждане придут на выборы и будет достигнут необходимый порог явки — 40%», — передает слова македонского премьера албанское новостное агентство «Telegrafi».

Заев заявил, что хотя подобные изменения, без сомнения, не следует вносить накануне выборов, сам он является сторонником того, чтобы президент избирался в парламенте, поскольку депутаты являются избранными народными представителями.

Напомним, референдум о переименовании Македонии, прошедший 30 сентября прошлого года, был назван провалившимся в связи с тем, что явка была существенно ниже требуемых 50%, однако власти Северной Македонии, и в том числе Зоран Заев, заявили, что результаты референдума свидетельствуют об одобрении народом Преспанского соглашения.