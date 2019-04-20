Российские боевые корабли примут участие в параде в честь 70-летия ВМС КНР

Пекин, , 07:54 — REGNUM Российские боевые корабли примут участие в военно-морском параде, который пройдёт в китайском порту Циндао в честь 70-й годовщины Военно-морских сил Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 20 апреля, заявил заместитель командующего ВМС Китая Цю Яньпэн.

По его словам, с 22 по 25 апреля в китайском порту Циндао пройдут торжественные мероприятия по случаю 70-летия образования ВМС КНР. Для участия в торжествах свои делегации направят более 60 стран.

Самой знаменательной частью торжеств станет военно-морской парад, который состоится 23 апреля. В нём помимом китайских боевых кораблей также примут участие около 20 кораблей иностранных государств, в том числе и России. Также в параде будет участвовать авиация.

«23 апреля в воздушном пространстве и морской акватории Циндао пройдет военно-морской парад. Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — рассказал Цю Яньпэн.

Уточняется, что среди иностранных кораблей в параде примут участие эскадренные миноносцы, десантные корабли и сторожевые суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские фрегат «Адмирал Горшков», который возглавляет эскадру боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе, примет участие в военно-морском параде в китайском Циндао по случаю 70-летния со дня основания ВМС КНР.