Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Подборку необоснованных обвинений во вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 г. опубликовало российское посольство в США. Доклад содержит 120 страниц.

В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпркурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.

Российская сторона выразила надежду на нормализацию российско-американских отношений и на исправление политического дискурса Штатов. Москва призвала Вашингтон отказаться от обвинений и перенаправить усилия на совместную работу по глобальной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон напрасно затратил столько усилий на поиск доказательств виновности России во вмешательство в американский электоральный процесс.

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