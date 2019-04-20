В МИД РФ назвали работу США над докладом Мюллера бесполезной

Москва, , 05:15 — REGNUM Никаких неожиданных выводов в докладе американского спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выбора президента США содержаться не могло, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает пресс-службе посольства РФ Соединенных Штатах.

Комментируя публикацию доклада Мюллера, Рябков сказал:

«Доклад Роберта Мюллера не содержит и не мог содержать никаких сенсационных выводов и заключений просто в силу того, что изначально работа большого количества американских следователей и правоохранителей была бесполезной».

Напомним, в выводах доклада Мюллера, опубликованного 18 апреля, отмечается, что доказательств причастности России к избирательной компании президента США Дональда Трампа не найдено.

В США продолжается ажиотаж вокруг доклада: демократы ищут в нем компромат на Трампа, который, в свою очередь, утверждает, что свидетельства против него, приведенные в документе, лживы.

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