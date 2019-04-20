Япония продолжит закупать американские истребители F-35A

Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Япония продолжит закупать у США истребители пятого поколения F-35A, несмотря на катастрофу с одним из самолетов этой модели, заявил глава министерства обороны Японии Такэси Ивая по итогам переговоров с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом, сообщает агентство Kyodo.

«Сейчас у нас нет информации, которая могла бы изменить наши планы по закупке самолетов. Мы не намерены менять наши планы приобретения и размещения этих самолетов», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля самолет F-35A японских ВВС разбился в море на севере Японии, его обломки покоятся в Тихом океане на глубине полутора километров. Сообщалось, что ранее у этого самолета уже было две аварийных посадки.

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