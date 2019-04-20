Помпео выслушал сетования Порошенко на Зеленского

Киев, , 03:25 — REGNUM Украинский президент Пётр Порошенко в телефонном разговоре с американским госсекретарём Майком Помпео осудил своего оппонента по второму туру Владимира Зеленского. Об этом глава Украины написал в Facebook.

Украинский президент написал, что, говоря с Помпео, «выразил неприятие блокировании российской стороной объявления пасхального перемирия» на линии разграничения в Донбассе.

«А также осудил применение моим оппонентом термина «повстанцы ДНР/ ЛНР» в отношении российских оккупационных войск в Донбассе», — написал Порошенко.

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Напомним, 19 апреля в ходе дебатов Зеленский употребил слово «повстанцы» в отношении военнослужащих ДНР и ЛНР. Сторонники Порошенко прицепились к этой формулировке.

Так, в связи с этим, глава Верховной рады Андрей Парубий сказал, что Украине не надо «такого главнокомандующего», который «говорил о повстанцах ЛНР и ДНР». По словам Парубия, это «очень плохие симптомы».

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