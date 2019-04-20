Американский минюст – о докладе Мюллера: Демократы хотят слишком многого

Вашингтон, , 02:59 — REGNUM Запрос Демпартии США на доступ к неотредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера избыточен и несвоемременен, заявили в американском министерстве финансов, пишет The Hill.

По словам Керри Кьюпека, пресс-секретаря минюста, демократ Джерролд Надлер, во-первых, поторопился, а во-вторых, слишком многого требует, запрашивая публикацию неотредактированной версии доклада о «российском вмешательстве».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократ Надлер, возглавляющий комитет палаты представителей американского конгресса, заявив, что в публикации отредактированной версии доклада Мюллера может быть не вся информация о деятельности штаба президента Штатов Дональда Трама, потребовал от минюста США к 1 мая 2019 г. полный текст.

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