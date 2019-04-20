Суббота, 20 Апреля 2019 года
03:00:52 МСК

Американский минюст – о докладе Мюллера: Демократы хотят слишком многого

Политика

Запрос демократов на доступ к неотредактированной версии доклада Мюллера отклонён

Вашингтон, 20 апреля 2019, 02:59 — REGNUM  Запрос Демпартии США на доступ к неотредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера избыточен и несвоемременен, заявили в американском министерстве финансов, пишет The Hill.

По словам Керри Кьюпека, пресс-секретаря минюста, демократ Джерролд Надлер, во-первых, поторопился, а во-вторых, слишком многого требует, запрашивая публикацию неотредактированной версии доклада о «российском вмешательстве».

Читайте также: Кремль не заинтересовался публикацией доклада Мюллера

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократ Надлер, возглавляющий комитет палаты представителей американского конгресса, заявив, что в публикации отредактированной версии доклада Мюллера может быть не вся информация о деятельности штаба президента Штатов Дональда Трама, потребовал от минюста США к 1 мая 2019 г. полный текст.

Читайте также: Трамп — о команде Мюллера: Я мог поувольнять всех, но не стал

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы хотят прочитать неотредактированную версию доклада Мюллера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить