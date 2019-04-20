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Фейковые молдавские депутаты «от Приднестровья» начали игру Плахотнюка

Политика

Они обратились в Конституционный суд Молдавии, чтобы не допустить изменения избирательной системы

Кишинёв, 20 апреля 2019, 02:53 — REGNUM  Три депутата парламента Молдавии, избранные по одномандатным округам как «независимые», в том числе двое депутатов «от Приднестровья» Александр Олейник и Виорел Мельник, обратились в Конституционный суд с запросом. Как передает ИА REGNUM, они просят суд разъяснить, вправе ли парламент отменить смешанную избирательную систему и провести досрочные выборы по партийным спискам.

Тем самым «независимые», но фактически подконтрольные правящей Демпартии депутаты хотят заранее заблокировать инициативу оппозиционного блока ACUM об отмене реформы избирательной системы, за которую в 2017 году проголосовали демократы Владимира Плахотнюка и социалисты Игоря Додона. При этом выиграл от этой реформы только Плахотнюк.

Блок ACUM уже зарегистрировал в парламенте соответствующую инициативу, правда социалисты до сих пор отказываются признать, что бросили «спасательный круг» Демпартии Плахотнюка, и голосовать за отмену смешанной системы не собираются.

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Выборы в Молдавии
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