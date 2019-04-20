Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России и не вступит в НАТО

Белград, , 02:46 — REGNUM Сербия не намерена вводить санкции против России, несмотря на давление других стран, и не собирается вступать в военный блок НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич на митинге в Белграде.

Он заявил, что Сербия стремится вступить в ЕС, однако без ущерба отношениям с Россией и Китаем.

«Мы никогда не введем санкции против России, как бы ни давили на нас, потому что Россия не вводила санкции против нас», — заявил он.

Вучич подчеркнул, что Сербия будет придерживаться военного нейтралитета и откажется вступать в любые военные блоки. По его словам, Сербия сможет самостоятельно защитить свои небо и землю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну оказывается давление со стороны других государств из-за отказа Сербии поддержать антироссийские санкции. Он подчеркнул, что Сербия никогда не забудет о традиционных дружеских отношениях, которые связывают ее с Россией.

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