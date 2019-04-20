В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании

Лос-Анджелес, США, , 02:00 — REGNUM Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что в Соединенных Штатов арестовали некоего Кристофера Ана, который ранее проходил службу в корпусе морской пехоты США. Следствие предполагает, что Ан был причастен к нападению на северокорейское посольство в Испании в феврале 2019 года. Отмечается, что в скором времени Ан должен предстать перед судом в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). На запрос журналистов в американский минюст ведомство отказалась как-либо комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля группа вооруженных людей напала на посольство КНДР в столице Испании Мадриде. Нападавшие избили ряд сотрудников посольства, а также похитили два компьютера, два жестких диска, флеш-накопители и мобильный телефон.

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Ряд испанских СМИ после инцидента заявил о причастности США к нападению, однако представитель госдепа Соединенных Штатов Роберт Паладино отверг эти обвинения. В КНДР нападение квалифицировали как террористический акт и потребовали тщательного расследования произошедшего.

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