Вашингтон, , 01:09 — REGNUM

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США для достижения результатов в операциях против России и Северной Кореи использует «деньги и изобретательность», заявила глава ЦРУ Джина Хаспел в своем выступлении в Университете Аберн в американском штате Алабама, сообщает газета The New York Times.

ЦРУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее словам, Россия и КНДР — две страны, где ЦРУ достигает успехов при помощи «денег и изобретательности». Она отметила, что разговоры об угрозах национальной безопасности Соединённых Штатов в последнее время очень преувеличены. Хаспел добавила, что угрозы могут быть серьёзными, но не «экзистенциальными».

Хаспел также отметила успехи ведомства за время её руководства и анонсировала создание официальной страницы ЦРУ в Instagram для распространения информации в социальных сетях.