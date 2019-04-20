Отменять не будем – Служба связи Таджикистана о повышении цен на интернет

Душанбе, , 01:02 — REGNUM Распоряжение антимонопольной службы о повышении цен на мобильный интернет отменено не будет. О том, при каких условиях в него могут быть внесены изменения, в небольшом интервью «Азия-Плюс» рассказал заместитель начальника Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Назар Одиназода.

По словам Одиназода, по истечению второго квартала 2019 года сотрудники антимонопольной службы проанализируют что абоненты будут использовать чаще всего: интернет или голосовые звонки. Также будет видно, принесло ли данное распоряжение прибыль мобильным компаниям или наоборот нанесло финансовый ущерб. Если произойдут большие финансовые изменения, то возможно антимонопольная служба пересмотрит свое распоряжение.

На вопрос редакции о том, что многие считают, что антимонопольная служба взяла на себя роль монополиста в сфере интернет-услуг, хотя цель ее работы прямо противоположная, Одиназода ответил, что в распоряжении установлена лишь минимальная стоимость за интернет. При этом все интернет операторы могут разработать свои тарифы, экономически обосновать их и направить в службу на рассмотрение.

Также замначальника антимонопольной службы Таджикистана в качестве оправдания повышения цен на мобильный интернет привел статистику: «…в 2015 году люди использовали 6,2 млрд минут при международных голосовых звонках. В 2018 году использовали всего лишь 600 млн минут. То есть международные разговоры снизились в 6 раз. Во-первых — доходы мобильных компаний уменьшились за счет голосовых международных вызовов, а во-вторых исчез источник налоговых поступлений».

Одиназода заметил, что таджикистанцы, которым необходим интернет, теперь будут использовать его экономно. В пример он привел себя: «Я читаю экономические новости на сайтах Ховар, Азия-Плюс, казахские и российские сайты. Только после работы. И мне вполне хватает».

Так, считает он, молодежь перестанет заходить на сайты «порнографического и насильственного характера», что в свою очередь поможет изменить ее мировоззрение в лучшую сторону.

Напомним, что согласно распоряжению антимонопольной службы № 31 от 4 марта 2019 года все таджикистанские сотовые операторы с 18 апреля перешли на линейку единых тарифов на услуги мобильного интернета, в результате чего один гигабайт стал обходиться абонентам в 2,5−3 раза дороже.

Что же касается старых тарифов с прежней абонентской платой, то по информации мобильных компаний, они будут действовать до конца оплаченного срока.

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