Кадыров призвал Порошенко не сваливать свои грехи на Зеленского

Киев, , 00:28 — REGNUM Действующий президент Пётр Порошенко сам боится главу Чечни Рамзана Кадырова, но при этом приписывает свои страхи своему оппоненту Владимиру Зеленскому. Об этом Кадыров написал в Telegram-канале.

Глава Чечни, комментируя касающиеся его заявления Порошенко на дебатах с Зеленским, отметил, что у главы Украины, видимо, нет других забот, как обсуждать его, хотя у украинцев полно проблем: страна находится в глубоком кризисе.

Обращаясь к Порошенко, Кадыров напомнил, что тот в своё время поспешно освободил корреспондентов Олега Сидякина и Марата Сайченко и при этом клялся в любви к России. Это было сделано после требований главы Чечни и означает, что Порошенко тогда испугался Кадырова.

«Теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и чуть ли не детский страх приписать Владимиру Зеленскому», — написал Кадыров в адрес Порошенко.

Напомним, во время дебатов с Зеленским 19 апреля Порошенко поставил на вид своему оппоненту, что тот извинился перед Кадыровым за свою шутку.

«Вы извинялись перед Кадыровым, а когда вы извинитесь перед Украиной за то, что называли её проституткой?» — спросил Порошенко.

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