Опять рука Кремля! В СБУ звонок о бомбе на теледебатах связали с Россией

Киев, , 00:00 — REGNUM Анонимное сообщение о бомбе, заложенной в студии телеканала «Общественное телевидение», поступившее перед началом дебатов кандидатов на пост президента Украины, связано с Россией, заявила 19 апреля журналистам официальный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

По её словам, такой вывод был сделан из-за того, что ранее «российские телефонные террористы» также заминировали стадион «Олимпийский», где проходили дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

«Мы не исключаем, что он тоже поступил с территории России», — цитирует слова Гитлянской агентство «Интерфакс-Украина».

Интересно, что полиция Киева не подтверждает факт анонимного сообщения о минировании «Общественного телевидения».

Напомним, 19 апреля после дебатов на стадионе «Олимпийский» между кандидатами на пост президента Украины в студию на теледебаты отправился только Пётр Порошенко, а Владимир Зеленский отказался от участия в этом мероприятии.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: Зеленский ставит «российскую агрессию» под угрозу срыва