Вашингтон, , 23:57 — REGNUM

Соединённые Штаты отрицают, что «сделка века» президента Дональда Трампа будет включать передачу части египетского Синайского полуострова сектору Газа, 19 апреля передает агентство Reuters.

«Сообщения, что наш план включает в себя концепцию, согласно которой мы передадим часть Синая Газе — это ложь!» — заявил спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт в «Твиттере».

Администрация Дональда Трампа готовится предложить «сделку века» по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной в ближайшее время.

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