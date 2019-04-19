Киев, , 23:42 — REGNUM

Прошедшие на стадионе дебаты кандидатов содержали в себе «ужасную часть», ставящую под угрозу срыва всю «российскую агрессию», в наличии которой власти Украины пять лет убеждали население страны.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление сделал 19 апреля журналистам президент Украины Пётр Порошенко, сообщает издание «Украинская правда».

По словам Порошенко, «ужас» заключается в том, что его конкурент по президентским выборам Владимир Зеленский употребил термин «повстанцы ДНР».

«Термин о том, что есть «повстанцы ДНР», означает, что у нас нет России, украинцы бьются сами с собой, что «ДНР» имеет определенный легитимный статус, и на Украине гражданская война», — цитирует издание слова Петра Порошенко.

Исходя из этого, Порошенко обвинил оппонента в том, что он действует в интересах Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля оба кандидата на пост президента Украины приняли участие в предвыборных дебатах на стадионе «Олимпийский». Затем Порошенко отправился продолжать дебаты в телестудию, но Зеленский на вторую часть представления не явился.

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