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Италия и Франция готовят «твердое соглашение» по Ливии

Политика

Правительства двух стран поддерживают разные стороны конфликта в битве за Триполи

Италия и Франция готовят «твердое соглашение» по Ливии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ливия

Рим, 19 апреля 2019, 23:29 — REGNUM  Министры иностранных дел Франции и Италии завершили два дня переговоров по Ливии в Риме, 19 апреля передает агентство Associated Press.

По словам главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, прекращения боевых действий в Ливии не будет «без твердого франко-итальянского соглашения».

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези сообщил журналистам, что представители Италии и Франции «продолжат путь к общей цели» на следующей неделе.

Итальянские и французские нефтяные компании ведут активную нефтедобычу в Ливии, при этом правительства двух стран поддерживают разные стороны конфликта в битве за Триполи.

Франция отказалась поддержать резолюцию саммита ЕС по Ливии, осуждающую главнокомандующего ЛНА Халифу Хафтара, что вызвало гнев итальянского правительства.

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Гражданская война в Ливии
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