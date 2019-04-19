Италия и Франция готовят «твердое соглашение» по Ливии

Рим, , 23:29 — REGNUM Министры иностранных дел Франции и Италии завершили два дня переговоров по Ливии в Риме, 19 апреля передает агентство Associated Press.

По словам главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, прекращения боевых действий в Ливии не будет «без твердого франко-итальянского соглашения».

Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези сообщил журналистам, что представители Италии и Франции «продолжат путь к общей цели» на следующей неделе.

Итальянские и французские нефтяные компании ведут активную нефтедобычу в Ливии, при этом правительства двух стран поддерживают разные стороны конфликта в битве за Триполи.

Франция отказалась поддержать резолюцию саммита ЕС по Ливии, осуждающую главнокомандующего ЛНА Халифу Хафтара, что вызвало гнев итальянского правительства.

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