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Замглавы МИД РФ и посол Китая в России обсудили события в Ливии и Судане

Политика

Взаимный интерес и плотное внешнеполитическое взаимодействие

Москва, 19 апреля 2019, 23:11 — REGNUM  Замглавы МИД России, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и посол Китайской Народной Республики в Москве Ли Хуэй провели переговоры по вопросам обстановки, складывающейся в Ливии и Судане, сообщает 19 апреля официальный сайт МИД РФ.

В сообщении подчёркивается, что Михаил Богданов и Ли Хуэй выразили готовность сохранять плотное внешнеполитическое взаимодействие по широкому набору вопросов, касающихся взаимных интересов.

Напомним, ранее ситуация в Ливии обсуждалась по телефону главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

Кроме того, 19 апреля президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, заявившем о намерении взять под контроль столицу Ливии Триполи.

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Гражданская война в Ливии
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