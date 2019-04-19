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Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума 2019 года — опрос Ipsos

Политика

Трампу доверяют 37% опрошенных совершеннолетних граждан США

Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума 2019 года — опрос Ipsos
Gage Skidmore
Трамп

Вашингтон, 19 апреля 2019, 23:01 — REGNUM  Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа упал до минимальных значений 2019 года, 19 апреля передает агентство Reuters.

Согласно исследованию полстера Ipsos, выборка которого составила 1005 совершеннолетних граждан США, Трампу доверяют 37% опрошенных — это на 3% меньше, чем в аналогичном опросе от 15 апреля. В марте рейтинг одобрения Трампа равнялся 43%.

По мнению социологов, на рейтинг оказал влияние доклад спецпрокурора Мюллера о возможных связях президента США с Россией — несмотря на то, что спецпрокурор не нашел никаких доказательств «российского вмешательства» в американские выборы.

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Социологические опросы
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