Рейтинг одобрения Трампа упал до минимума 2019 года — опрос Ipsos

Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа упал до минимальных значений 2019 года, 19 апреля передает агентство Reuters.

Согласно исследованию полстера Ipsos, выборка которого составила 1005 совершеннолетних граждан США, Трампу доверяют 37% опрошенных — это на 3% меньше, чем в аналогичном опросе от 15 апреля. В марте рейтинг одобрения Трампа равнялся 43%.

По мнению социологов, на рейтинг оказал влияние доклад спецпрокурора Мюллера о возможных связях президента США с Россией — несмотря на то, что спецпрокурор не нашел никаких доказательств «российского вмешательства» в американские выборы.

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