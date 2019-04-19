«Зеленский переиграл матёрого оратора Порошенко ещё до дебатов» — депутат

Киев, , 22:51 — REGNUM «Однозначную победу на дебатах и до дебатов на стадионе в Киеве одержал кандидат в президенты Владимир Зеленский». Об этом 19 апреля заявил в эфире внефракционный депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

«Была демонстрация характеров и эмоций. С одной стороны, сильнейший, натасканный, матерый оратор Порошенко. С другой стороны, человек, который его переиграл еще до дебатов. Он его переиграл, заставив его прийти на свою территорию и сыграть в свою игру», — сказал Шуфрич.

Он упрекнул кандидатов за то, что они фактически не обсудили вопросы Донбасса.

«Вопросу мира уделили внимание только в обвинениях. С другой стороны, мы ничего не услышали о том, что будет… Косвенно Зеленский сказал об ответственности за гибель мирных людей… Он говорил о трагедиях. Он встал на колени — это сильный жест и поступок перед родными погибших воинов», — добавил Шуфрич.

«С другой стороны, мы не увидели портрета Зеленского. Зато мы еще разочек увидели портрет Порошенко. Надо отдать должное, Зеленский справился виртуозно… Мне больно, что вопросы, которые могли интересовать людей, не были подняты», — считает Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Киеве на стадионе прошли дебаты между Зеленским и Порошенко. При этом Зеленский не явился в студию «Общественного» для продолжения второго раунда дебатов. Примечательно, что ведущая дебатов на «Общественном телевидении» журналистка Мирослава Барчук заявила о присутствии в студии человека, который может совершить теракт.

«Мне сообщили, что в зале находится человек, который может совершить террористический акт. Я оглашаю это, чтобы тот, кто боится, сейчас покинул зал. Для вас есть возможность выйти из зала», — сказала журналистка, обращаясь к президенту Петру Порошенко и зрителям.