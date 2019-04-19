Гриценко: Дебаты на стадионе были «соревнованием по плевкам на дальность»

Киев, , 22:45 — REGNUM Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал дебаты между кандидатами на пост президента на НСК «Олимпийский» «соревнованием по плевкам на дальность».

Об этом политик заявил поздним вечером 19 апреля, комментируя итоги дискуссии между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все закончилось заплеванным биноклем: системного взгляда в будущее мы не увидели, вообще будущего не увидели», — отмечает Гриценко.

В то же время он отметил важность того, что «это шоу таки состоялось, и хорошо, что без столкновений и потрясений».

«Значит, у нас таки есть свобода. Еще дикая, но свобода», — заявил политик.

Напомним, что в первом туре выборов президента Украины, который состоялся 31 марта 2019 года, Гриценко набрал 6,91% голосов (порядка 1,3 млн человек). Сразу после первого тура он заявил, что не будет поддерживать Петра Порошенко во втором туре:

«За Порошенко, за еще пять лет лжи, коррупции и мародерства — я не проголосую никогда. Порошенко имел шанс, он его опозорил, должен уйти и должен ответить перед законом».

Позже он провел встречу с Владимиром Зеленским и по ее итогам сообщил следующее:

«Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов… Зеленский в случае избрания президентом не будет терпеть коррупцию и мародерство, не будет «сдавать» Украину Путину, отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС или «унижать» украинский язык».