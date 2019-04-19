«Коломойский грабил и будет грабить, но и Порошенко грабил и будет грабить»

Киев, , 22:34 — REGNUM «Конечно, никто не сомневается, что Коломойский грабил и будет грабить. Но точно так же грабил и Порошенко — и будет грабить, если останется президентом Украины», — заявил политический деятель и журналист Вадим Черный, комментируя состоявшиеся сегодня, 19 апреля, дебаты кандидатов в президенты Украины.

«Особенно мерзки заявления командующего потешными морскими силами, регулярно разворовывающего бюджет на тендерах и превратившего и без того ничтожный флот в прогулочную армаду для чиновников. Негодяй озвучил Зеленскому риторические вопросы: «Как будем отвоевать захваченные территории?» Да уж не хуже, чем ты, мерзавец, их отвоевывал пять лет, протирая штаны, набивая карманы и организовывая провокации в Крыму, чтобы сдать украинских моряков России», — комментирует прозвучавшие на дебатах тезисы эксперт.

Далее Черный подчеркивает, что безусловно, Зеленский на посту президента Украины не осуществит масштабных и правильных реформ.

«Но их никто не осуществит — просто в силу неготовности территории на стыке трех цивилизаций к государственному устройству, и связанному с этим отсутствию национальной идентичности. Безусловно, стоящие за Зеленским двое олигархов продолжат грабеж… Но по крайней мере, шанс реформ от Зеленского — больше, чем от Порошенко, который уже завалил реформу суда, прокуратуры и полиции, который обвалил гривну и разграбил не только НБУ, но и коммерческие банки в процессе ликвидации, не прикрыл никакие из гигантских схем разграбления бюджета, и поддерживал на местах откровенных бандитов», — заявляет политолог.

Также он заявляет, что на самом деле сейчас никто не знает, каков будет Зеленский в качестве президента Украины.

«Наверняка не идеальным. Едва ли очень хорошим. Возможно, позитивным в целом. Вероятно, интересным. Но все знают, что Порошенко — это тупик коррупционного болота», — констатировал Вадим Черный.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе дебатов Порошенко неоднократно назвал олигарха Игоря Коломойского «бизнес-партнером Зеленского, который обокрал Украину»,

«Имея обоснованные подозрения правоохранительных органов Украины и мира, на 30 миллиардов в Укрнафте, выведя 160 миллиардов из ПриватБанка средств вкладчиков. А еще более того — $41 млн долларов со счетов ПриватБанка заплатил вам лично, на ваши тайные оффшорные счета», — обвинил Порошенко оппонента.

В ответ Зеленский заявил следующее:

«По поводу господина Коломойского. Я вам сразу скажу. Все люди, которые нарушают закон… И если среди них будет потом Коломойский. Все сядут за решетку. Но сядут не за две недели. Это не обещания сейчас. Это серьезное дело. Это дело украинского суда. А сядут тогда, когда нарушат закон».